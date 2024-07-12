Всей семьёй на праздник: «Красный котельщик» организовал необычный квест для сотрудников

Накануне Дня семьи, любви и верности Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) пригласил своих сотрудников на загородную базу отдыха, где состоялся увлекательный семейный квест «Простоквашино» в рамках корпоративного проекта «Больше, чем работа».

Участниками стали 12 семей котлостроителей, которые прошли семь испытаний на ловкость, сообразительность и внимательность. А помогали им в этом известные мультгерои.

Все задания, которые предлагали дядя Федор, кот Матроскин, пёс Шарик, почтальон Печкин и другие герои «Простоквашино», родителям и детям предстояло выполнить вместе. Вопросы на смекалку, необычные лабиринты, поиск «клада», творческие конкурсы помогли не только вспомнить любимый разными поколениями мультфильм, но и сплотить семьи котлостроителей в стремлении победить, показать, кто самый быстрый, ловкий и эрудированный.

Сотрудники ТКЗ и их дети выступали крепкими командами, каждая из которых объединила по две семьи, активно помогали и поддерживали друг друга. В итоге победила сборная «Ценные кадры», состоящая из семей Чеперуха и Жерноклёвых. Они получили дипломы и денежные сертификаты.

Ярким финалом стал совместный пикник, подаривший теплое неформальное общение и еще больше сблизивший семьи котлостроителей.

Мнения участников

Оксана Чеперуха, специалист цеха теплообменного оборудования:

«В семейном квесте я участвовала вместе с мужем и сыновьями – 7 и 12 лет, благодаря ТКЗ весь выходной день мне удалось провести рядом с самыми близкими людьми. Отлично отдохнули за городом – на свежем воздухе, с интересом и пользой. Такой активный отдых мы только приветствуем, поэтому сразу подали заявку на участие. Добавила эмоций и наша победа в квесте – это было неожиданно и очень приятно».

Михаил Овчаров, главный специалист-теплотехник дирекции по эксплуатации и ремонту:

«На «Красном котельщике» уважают семейные ценности, и этот квест – лучшее тому подтверждение. Моя супруга и 13-летний сын – в полном восторге. Задания очень понравились – необычные, креативные, особенно когда нужно было пронести игрушечную белку через нити с колокольчиками, не зацепив их. А как веселились на станции у почтальона Печкина, когда вместе играли в «Крокодила»! Огромное спасибо организаторам за позитив!».

Кристина Иванеева, инженер-конструктор конструкторского бюро:

«Отдыхать всегда хорошо, а со своей семьей, с друзьями, которыми давно стали коллеги, – еще лучше! Кроме того, это отличная возможность для новых знакомств, открытий, достижений. Мы все разные – и на работе, и дома. Со своими взглядами на жизнь, интересами, увлечениями. Корпоративные мероприятия нас объединяют, здесь мы чувствуем себя веселыми, непринужденными, забываем о домашних заботах».