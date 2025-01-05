Все торгово-развлекательные центры и рынки Таганрога работают в обычном режиме

В декабре 2024 года проведена масштабная работа с руководителями торговых центров и рынков по усилению их антитеррористической защиты.

В период новогодних праздников крупные торговые центры традиционно привлекают большое количество людей. Сегодня торговый центр — это не просто место для покупок, но и площадка для различных мероприятий, включая выступления артистов и киносеансы. Именно поэтому вопросы обеспечения безопасности посетителей торговых объектов, а также городских рынков, находятся под особым контролем.

«В декабре проведена масштабная работа с руководителями торговых центров и рынков по усилению их антитеррористической защиты. Особое внимание уделили деятельности охранных предприятий, обеспечивающих безопасность этих объектов. Были проверены системы видеонаблюдения, оповещения и эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций. Важным аспектом стала противопожарная безопасность», — рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Отмечается, что сейчас все торговые объекты снабжены специальными памятками, содержащими информацию о том, как действовать посетителям в случае угрозы терактов, при атаке БПЛА или обнаружении подозрительных предметов. Эти материалы доступны для ознакомления на информационных стендах в каждом торговом центре.

На данный момент городские торговые объекты функционируют в обычном режиме.

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