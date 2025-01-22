Врач Светлана Куприна: почему нельзя недооценивать вред от курения вейпов

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи вейпов в торговых павильонах. Вместе с врачом разбираемся, чем опасны для здоровья эти устройства. Вызывают ли они привыкание? К каким последствия может привести длительное курение вейпов? На эти вопросы ответила врач–терапевт ИНВИТРО Светлана Куприна.

За время существования электронных сигарет было проведено множество исследований в разных странах, и международные эксперты сходятся во мнении, что вся никотиносодержащая продукция способна вызвать одни и те же заболевания: дыхательной системы, патологии сердца и сосудов, нарушение репродуктивной функции у мужчин и женщин и другие.

Стоит отметить, что курильщики вейпов и электронных сигарет за одну сессию могут поглощать гораздо больше дыма, чем потребители обычных сигарет. Бросить с их помощью сигареты возможно и получится, но высока вероятность того, что человек сформирует еще более вредную привычку.

Какие вещества обычно входят в состав вейпа и как они влияют на организм человека?

— На сегодняшний день составы жидкостей для электронных сигарет и вейпов не регламентированы законодательством и остаются на усмотрение производителя. Поэтому затруднительно в полной мере оценить влияние химических веществ в их составе на организм человека.

Начнем с ароматизаторов, которые делают электронные сигареты такими привлекательными за счет большого разнообразия вкусов. Стоит отметить, что многие из них широко используются в пищевой промышленности, но иногда то, что можно без вреда для здоровья проглотить, может быть очень вредно вдыхать. Ароматизаторы способны не только вызвать аллергию, но и привести к развитию бронхиальной астмы и другим проблемам с органами дыхания. Воздействие аэрозоля электронных сигарет может повышать восприимчивость организма к возбудителям гриппа, COVID-19 и других респираторных инфекций.

А на печень и почки пагубное влияние оказывает пропиленгликоль, при расщеплении глицерина могут повреждаться органы дыхания, центральная нервная система. Нарушать работу щитовидной железы могут пентабромдифениловые эфиры, отвечающие за то, чтобы устройство не нагревалось.

Наиболее опасны для организма аэрозоли, содержащие тяжелые металлы, в том числе никель и свинец – они постепенно оказывают повреждающее действие на нервную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую системы. Поэтому особенно опасно употребление вейпов в подростковом возрасте, когда органы еще формируются.

Вредно ли окружающим дышать парами электронных сигарет (пассивное курение)? Страдают ли от этого животные и окружающая среда?

— Сложно оценить абсолютный вред пара от вейпа для окружающих. Есть крайне чувствительные люди к любым изменениям в составе воздуха. В задымленном помещении у них могут появиться такие симптомы, как раздражение глаз, першение в горле, головная боль или головокружение, тошнота. Можно заметить клубы пара от вейпа на улицах: они задерживаются в атмосфере дольше, чем обычный дым от сигарет – это эффект тяжелых металлов. Поэтому невозможно исключить воздействие частиц выдыхаемого аэрозоля на людей, находящихся рядом, особенно аллергиков.

Вейп вызывает привыкание? Почему?

— Есть три фактора. Первый – никотин, который вызывает привыкание и повышает вероятность развития зависимости и от других веществ, например, алкоголя. Второй фактор – психологическая зависимость от процесса курения, третий – ароматизаторы, которые за счет своего приятного аромата вызывают положительные эмоции у курильщика, и он перестает контролировать частоту курения, чем усугубляет свою зависимость.

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