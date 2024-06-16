Врач-онколог Александр Шаповалов: «Мои пациенты — особенные»

16 июня в России отмечается День медицинского работника.

Мы встречаем на своем пути десятки врачей. Одни вызывают у нас симпатию, другие — отторжение… Но часто ли в поле нашего зрения оказывается тот, кто наделен истинным талантом? Кто внушает доверие и уважение, чье открытое сердце и искреннее желание помочь дают надежду на исцеление? Именно такой человек живет и работает в нашем городе. Знакомьтесь: Александр Сергеевич Шаповалов — онколог, хирург, заведующий отделением опухолей молочной железы и онкогинекологии Таганрогского филиала ГБУ РО «Онкодиспансер».

— Александр Сергеевич, вы изначально хотели стать хирургом?

— Я поступал в университет, чтобы им стать. Понимал, что это мое призвание: профессия хирурга привлекала меня с самого детства, мне нравилось смотреть фильмы соответствующей тематики, читать узконаправленные статьи. По истечении шести лет обучения желание совершенствоваться не угасло. Наоборот, пришло понимание, что я могу и хочу в полной мере овладеть мастерством хирургической практики.

— Помните ли вы свою первую операцию?

— После интернатуры я начал работать в Центральной районной больнице. Помню, «скорая» привезла пациента с аппендицитом. Волновался страшно. Захожу в операционную и вижу перед собой… моего друга и одноклассника. Мы буквально шесть-семь лет назад окончили школу. А теперь он лежит передо мной на столе, и я должен его оперировать!

— Были ли в вашей практике случаи, как-то особенно запомнившиеся?

— Конечно. В основном это связано с экстренной хирургией. Запоминаются тяжелые операции, моменты, когда у тебя есть считаные минуты, чтобы спасти человеческую жизнь. Мне доводилось оперировать людей с различными и очень серьезными травмами. Например, с ранениями сердца. Наша команда работала на пределе возможностей. Делали всё, чтобы помочь.

Я тогда работал в БСМП. Ты приходишь на дежурство, готовый к тому, что сутки пробудешь на ногах, что можешь провести за операционным столом весь день и всю ночь. Ты не знаешь, кого привезут, когда, во сколько. Телефон может зазвонить в любую секунду. Времени на раздумье нет, на тебе большая ответственность, и ты должен быть к ней готов. Всегда.

— При таком характере работы часто наступает выгорание. Вы сталкивались с этим?

— Считаю, что если наступает эмоциональное выгорание, то в жизни надо что-то менять. Возможно, уходить в другую сферу медицинской практики. Но работать на автомате… Для врача это недопустимо.

— В вашем отделении онкогинекологии и онкологии молочных желез царит какая-то особенная, жизнеутверждающая, если так можно выразиться, атмосфера. Как это достигается?

— Это заслуга персонала. Каждый сотрудник моего отделения знает: он должен хорошо, качественно выполнять то, что положено выполнять. Необходимо предпринимать всё возможное, дабы оградить пациента от ощущения, что он лежит в онкологическом отделении, что в его жизни наступила черная полоса. Наоборот, нужно поддерживать позитивный настрой. Если наше отделение воспринимают так, как вы сказали, значит, мы на правильном пути.

— Вы известны своим особенно чутким, внимательным отношением к пациентам. Это обуславливается личными качествами или выработанными в процессе работы с людьми навыками?

— Обуславливается прежде всего морально-этическими и культурными нормами. Слово врача может излечить, а может ранить. Человек и так находится в состоянии, так сказать, повышенной хрупкости. Он стоит перед лицом неизвестности. А доктор должен взять пациента за руку и провести над пугающей бездной. Например, сообщить человеку, что у него обнаружен рак… Это особенный момент как для врача, так и для пациента. Нужно найти правильные слова, объяснить, что сегодня всё излечимо. Кроме того, донести информацию таким образом, чтобы пациент, покинув твой кабинет, не «вышел в окно», а утвердился в решении бороться. Если подходить к вопросу без должного внимания, можно легко убить в человеке всякую надежду.

— Надо сказать, что врач, который готов выслушать пациента, — большая редкость.

— Нас так учили. Сейчас очень распространены различные исследования по типу КТ, МРТ. Но когда начинали я и мои сверстники, ситуация была иная. Мы, хоть и принадлежали к новому поколению, все-таки застали старую школу хирургии. Наверное, истина рождается где-то на стыке прошлого и настоящего. Игнорировать современные методики бессмысленно, но забывать о традиционных методах тоже нельзя. Важно учитывать еще и тот момент, что в большинстве случаев пациент рассказывает о своем заболевании сам. Зачастую, выслушав описание истории болезни от начала до конца из первых уст, врач уже получает ответы на интересующие его вопросы.

— Когда заходит речь об онкологии, большое внимание уделяется вопросу чувственного восприятия болезни пациентами. Но сегодня давайте сфокусируемся на том, что ощущает врач, чья профессия подразумевает фактически ежедневную встречу с горем, страданием, трагедией. Как вы переживаете или, вернее, проживаете эмоциональную специфичность своей работы?

— Переживаю тяжело, очень тяжело. Кто бы что ни говорил, уверяю вас, каждый врач пропускает всех пациентов через себя. Как бы ни хотелось внутренне отгородиться от всего этого, прийти домой, закрыть дверь и забыть, — нет, не получается. Никогда. Мы радуемся, когда, например, удается продлить жизнь пациенту, чей случай казался безнадежным. Когда помогаем человеку прожить хотя бы еще полгода, год, — это многое значит. Наши пациенты… Они немного отличаются от других, они особенные. Это люди, которые умеют ценить жизнь, радоваться каждому дню. Так мне кажется. И я чувствую себя счастливым, когда удается умножить количество этих дней.

— Ваши швы благодарные пациенты часто называют ювелирными, в интернете невозможно найти о вас ни одного негативного отзыва, к вам на консультацию приезжают люди из самых разных уголков нашей страны, в том числе из Санкт-Петербурга и Москвы. Как вам удалось стать врачом, которого любят? В чем секрет успеха: в природном таланте, вовремя нащупанном и ограненном, или в многолетней практике и самосовершенствовании?

— Спасибо за столь высокую оценку моей деятельности. Секрет успеха прост: делать свою работу, выполнять положенное. И всё будет хорошо.

Беседовала Маргарита ЛИХОМАНОВА, фото автора.