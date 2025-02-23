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Возможен гололёд: жителей Таганрога предупредили об ухудшении погоды

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До конца 23 февраля и в течение 24 февраля в Таганроге прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений: мокрый снег, гололёд, ухудшение видимости на дорогах.

Город

«В связи с ухудшением погодных условий, осадками, коммунальные службы города приступили к обработке автомобильных дорог и тротуаров противогололедными материалами», — информирует администрация Таганрога.

Жителям города рекомендуют быть осторожными на дорогах, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, следить за сигналами светофора.

Водителей при ухудшении видимости призывают быть предельно внимательными, строго соблюдать ПДД, заблаговременно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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