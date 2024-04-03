Вчера, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, в Чеховской библиотеке Таганрога прошла акция «Делай, как я — зажги синим».

День информирования о проблемах аутизма с целью повышения качества жизни людей с расстройством аутистического спектра отмечается во второй день апреля ежегодно, начиная с 2008 года, в России, Украине, Беларуси и многих других странах мира. Таганрог к этой международной акции в нынешнем году присоединился в 9-й раз. Мероприятие организовала и провела известная нашим читателям директор автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» Сенильга Бартенева.

Среди приглашенных были волонтеры — преподаватели и студенты кафедры психологии ТИ имени А.П. Чехова, обучающиеся Таганрогского механического колледжа, представители организаций #ТагВолонтер, Российского Движения детей и молодежи «Движение Первых» и муниципального центра развития волонтерства.

На мероприятии побывали и выступили председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко, депутат Законодательного собрания Татьяна Михеева, депутат городской Думы Наталья Кириенко, заместитель главы городской администрации Екатерина Громыко, настоятель храма пророка Илии иерей Павел Дудоладов, декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова Оксана Музыка.

Выступали и хозяева мероприятия — воспитанники АНО «Луч Надежды»: ребята подготовили и представили музыкальный номер.

Помните, что люди с аутизмом не так сильно отличаются от нас, — обратилась к гостям Сенильга Бартенева. — Так же, как и мы, они могут делать что-то лучше остальных. Так же, как и мы, они могут испытывать различные чувства. Они могут быть счастливыми, грустными, возбужденными, расстроенными, гордыми, одинокими или любящими – точно так же, как и мы. Важно помнить, что, хотя ребенок с аутизмом ведет себя не так, как мы и другие дети, у него есть чувства, и ему не безразличны другие люди. И мы тоже постараемся быть небезразличными. Так что, если рядом человек с аутизмом, просто будьте собой! И, возможно, у вас появится новый друг.

Во всем мире 2 апреля зажигаются синие огни. Синий цвет — символ поддержки людей с аутизмом. «Зажги синим» — такое название носит акция, в рамках которой здания в городах освещаются синим цветом. Это делается в знак солидарности с людьми, а также с целью привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам жизни людей с аутизмом и их семей. Таганрожцы тоже вышли из Чеховской библиотеки в сквер и зажгли небо синим.

Антон СЛОВАКОВ

Фото Сергея Плишенко