Восстановление школы в Таганроге, пострадавшей от атаки БПЛА, вышло на финальную стадию отделки

1 сентября ее ученики должны сесть за парты в обновленным классах, поставили задачу строителям городские власти.

Глава Таганрога Светлана Камбулова проинспектировала ход восстановительных работ в школе №26, которая серьезно пострадала в результате атаки беспилотника. Здание получило повреждения фасада, кровли и окон, из-за чего с 30 марта на его территории был введен режим чрезвычайной ситуации, а учебный год ученикам и педагогам пришлось заканчивать в другом учреждении. Власти поставили задачу вернуть детей в родные классы к 1 сентября.

На восстановление школы и закупку утраченного имущества из резервного фонда администрации Таганрога выделено более 12 миллионов рублей, сообщила Светлана Камбулова. Самые сложные этапы работ уже позади: полностью завершена и оплачена замена окон и дверей, восстановление кровли и ремонт системы отопления. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений. Контракт на выполнение работ заключен с подрядчиком ООО «САММИТ» 10 июля, срок сдачи объекта — 20 августа. Строители трудятся ежедневно, ход работ находится на личном контроле главы города.

Финансовому управлению города поручено оперативно выделить средства на закупку мебели и оборудования. Материально-техническая база школы будет полностью обновлена к началу учебного года.

«Уверена: школа №26 встретит своих учеников обновленной, уютной и, главное, безопасной!» — заявила глава Таганрога.

Фото: скрин видео из канала в «Макс» Светланы Камбуловой