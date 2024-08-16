Воспитатели и уборщицы: на Дону назвали специалистов с самыми низкими зарплатами

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru назвали самые низкие медианные зарплаты в Ростовской области по итогам первых семи месяцев 2024 года.

Меньше всего в Ростовской области получают воспитатели и няни — 29,9 тысячи рублей, дворники — 30 тысячи рублей, уборщики — 32,3 тысячи рублей, охранники — 35,3 тысячи рублей, мерчандайзеры — 38,1 тысячи рублей, сотрудники сферы образования — 39 тысяч рублей, операторы call-центра — 41 тысяча рублей, продавцы-консультанты/кассиры — 40,1 тысячи рублей, медсёстры — 41,9 тысячи рублей, продавцы — 45,1 тысячи рублей.

«Критерий наличия высшего образования играет все меньшую роль в определении зарплат на рынке труда. В первую очередь, уровень зарплат зависит от дефицитности той или профессии, в меньшей степени — от отрасли бизнеса или сектора экономики. Присутствие педагогов, воспитателец и нянь в анти-рейтинге по зарплатам скорее всего связано с тем, что основной наниматель для них — госсектор, где сохраняется низкая адаптивность к реалиям рынка труда и индексация зарплат происходит планово раз в год. При этом проблемы с наймом преподавательского состава в школы и детсады присутствует», — комментирует Мария Игнатова, руководитель направления исследований hh.ru.

Медиана зарплат в среднем по России сегодня составляет 70 тысяч рублей. В Ростовской области чуть ниже — 62 тысячи рублей. Помимо вышеуказанных профессий в список с самыми низкими зарплатами также вошли артист/актёр/аниматор (45,1 тысячи рублей), секретарь (45,2 тысячи рублей), повар/пекарь/кондитер (45,5 тысячи рублей) и другие.

«В целом в топ-25 специализаций с самой низкой оплатой труда попали те, которые не требуют профессионального образования или специфических навыков, высокой квалификации. А также те, на кого сегодня нет повышенного спроса и острого дефицита», — подводит итоги Мария Игнатова.

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