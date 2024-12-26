Таганрогский Добро.Центр «Луч Надежды» для своих воспитанников и их родителей организовал поездку в Ростовский государственный музыкальный театр на сказку «Лукоморье».

Многолетняя традиционная акция «Я, ты — Дед Мороз» объединила друзей и благотворителей автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» и в очередной раз позволила осуществиться маленькому чуду. Благодаря Леониду Матусевичу были приобретены билеты в театр, другие благотворители помогли арендовать комфортабельный автобус для поездки, Валерий Оселедко предоставил новогодние сладкие подарки. Кафе «Точка» организовало для ребят праздничное застолье с Дедом Морозом и Снегурочкой.

А всех объединила Сенильга Бартенева, которая когда-то давно решила посвятить свою жизнь помощи семьям с детьми с особыми потребностями, ради чего создала и возглавила «Луч Надежды».

Ранее мы рассказали, что благодарственные письма городской Думы вручили волонтерам Таганрога.

Фото предоставлено АНО «Луч Надежды»