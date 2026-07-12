Главная » Новости Таганрога

Воспитанник спортшколы №1 Таганрога стал послом студенческого спорта России

На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

Самбист Алесей Решетников в числе восьми лауреатов стал победителем всероссийского конкурса.

Новости Таганрога

Российский спортивный студенческий союз «Буревестник» подвел итоги конкурса «Послы студенческого спорта», который проходит в рамках программы Международной федерации университетского спорта «FISU Student Ambassadors». Одним из победителей стал воспитанник спортивной школы №1 Таганрога Алексей Решетников — ему присвоен статус посла студенческого спорта России.

В состав жюри вошли олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, а также руководство РССС. По итогам конкурса почетный статус получили всего восемь лауреатов из разных регионов страны. Отмечается, что Алексей Решетников представляет национальный вид спорта — самбо.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

конкурс новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru