Воспитанник спортшколы №1 Таганрога стал послом студенческого спорта России

Самбист Алесей Решетников в числе восьми лауреатов стал победителем всероссийского конкурса.

Российский спортивный студенческий союз «Буревестник» подвел итоги конкурса «Послы студенческого спорта», который проходит в рамках программы Международной федерации университетского спорта «FISU Student Ambassadors». Одним из победителей стал воспитанник спортивной школы №1 Таганрога Алексей Решетников — ему присвоен статус посла студенческого спорта России.

В состав жюри вошли олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, а также руководство РССС. По итогам конкурса почетный статус получили всего восемь лауреатов из разных регионов страны. Отмечается, что Алексей Решетников представляет национальный вид спорта — самбо.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»