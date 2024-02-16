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Вопросы теплоснабжения многоэтажек на улице С. Лазо в Таганроге рассмотрели на рабочем совещании

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По инициативе председателя городской Думы – главы города Таганрога, депутата по 20-му избирательному округу Инны Титаренко, проведено рабочее совещание по вопросам теплоснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных на улице Сергея Лазо.

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В совещании, которое прошло на базе Северного отдела территориального управления администрации Таганрога, приняли участие активисты 20-го округа, прокурор Таганрога Евгений Подъяблонский, директор МУП «Городское хозяйство», депутат городской Думы Александр Самойленко, представители управляющих компаний, обслуживающих многоэтажки по улице Сергея Лазо.

В текущем отопительном сезоне на моих депутатских приёмах жалоб жителей на недостаточный прогрев батарей стало значительно больше, чем в прошлом году. Принимаемые точечные меры не всегда дают стойкий результат. Чтобы разобраться в причинах и постараться окончательно решить проблему, организовала эту встречу, – пояснила Инна Титаренко на своей странице ВКонтакте.

Жильцы многоэтажек посетовали на температуру теплоносителя, не соответствующую нормативу, на слабое давление теплоносителя на входе в дома. Представители управляющих компаний рассказали о предпринимаемых мерах и факторах, влияющих на работоспособность оборудования.

По итогам совещания принято решение в течение двух недель совместными усилиями МУП «Городское хозяйство» и управляющих компаний провести обследование домов, в которых имеются жалобы, и выработать меры по улучшению качества коммунальных услуг.

Вопросы более частного характера (ремонт колодцев, устранение разрытий) приняты к исполнению. Евгений Подъяблонский, в свою очередь, взял обращения граждан под прокурорский контроль.

Надеюсь, что вместе мы сможем решить проблему, – резюмировала Инна Титаренко.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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