Вопросы развития Таганрога обсудили сегодня глава города и донской губернатор

Светлана Камбулова заняла пост главы города Таганрога 2 октября.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Таганрог губернатора Ростовской области Василия Голубева состоялась его встреча с недавно избранной на пост главы города Светланой Камбуловой.

Обе стороны убеждены, что важнейшим направлением была и остаётся полноценная реализация дорожной карты развития Таганрога – комплексного документа, который охватывает практически все сферы жизни города, говорится в сообщении правительства региона.

Василий Голубев подчеркнул, что «наши планы по Таганрогу остаются, и вам предстоит их реализовывать». В свою очередь Светлана Камбулова сообщила, что сейчас занимается сохранением управленческой команды администрации города, и что она «готова к конструктивным предложениям и критике – это всегда стимул для развития и добрых перемен».

Фото: Телеграм-канал Светланы Камбуловой