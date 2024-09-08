Волонтеры Таганрога стали победителями регионального этапа Международной премии #МыВМЕСТЕ

Подведены итоги регионального этапа Международной премии #МыВМЕСТЕ. Жюри оценило более 40 тысяч инициатив из 89 регионов страны. В числе победителей есть и представители Таганрога.

Так, в категории «Личность» участники будут награждены за их общественно значимые поступки, меценатство, добровольческую или наставническую деятельность. В номинации «Волонтер года» этой категории победителем стала Юлия Кузнецова — представитель Региональной общественной организации ветеранов военной службы «Союз десантников Таганрога». В номинации «Наставник года» первое место занял Александр Макаров, волонтер АНО «Луч Надежды».

В категории «Организация» отмечена работа НКО и бизнеса с действующими социально значимыми проектами. Победителями здесь стали организации из Таганрога: АНО «СК «Южный Дракон», волонтерское движение «Никто, кроме нас!» и АНО «Центр социальной помощи и развития туризма «Первый взгляд».

В Международной премии #МыВМЕСТЕ участвуют добровольцы, наставники, НКО, компании, территории, регионы, муниципальные образования, моногорода со всей страны. Цель акции — получение поддержки, признания в своем регионе и на федеральном уровне. Организатором является ассоциация «Добро.рф», учредителем — Росмолодёжь.

«В ближайшее время мы объявим топ-1000 проектов премии #МыВместе, а также имена финалистов на международном уровне. В ходе народного голосования и оценки жюри определятся победители, награждение которых пройдет 5 декабря в рамках Международного форума #МыВместе в Манеже», — отметил председатель Совета ассоциации «Добро.рф» Артём Метелев.

Награды победителям вручит лично Президент РФ Владимир Путин. Финалисты регионального этапа также могут подать заявку на участие в финале премии и получить признание на международном уровне, сообщается на портале премия.мывместе.рф.

Фото Кристины Пономаревой (из архива)