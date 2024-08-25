Участники группы «Добро в нас» недавно вновь посетили Ростовский военный клинический госпиталь. Цель одна: помочь нашим военным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации после полученных ранений. Им, как их товарищам, оставшимся на передовой (а может еще сильнее), нужны поддержка, внимание и забота.

Груз опять собирали «всем миром», вернее большой семьей. Существительное «семья», в данном случае, это не оговорка и не описка. Вся группа за непродолжительное время ее существования стала действительно одной дружной семьей, в которой не произносится местоимение «я», только «мы». Недаром каждое утро руководитель ко всем участникам, в интернете так и обращается: «Здравствуйте, наша дорогая семья».

Груз обычный для военных лечебных учреждений и их пациентов: остро необходимое расходное медицинское имущество, вода, соки, разные вкусности, чай, кофе, сигареты, одежда, постельные принадлежности. Только не надо думать, что бойцов в госпитале нечем лечить, и что они там голодают. У них есть все необходимое и для лечения, и для питания. Помощь раненым оказывают квалифицированные врачи и медицинские сестры, обеспечивается достойный санитарный уход. Мы видели, какие ароматные порции первого и второго блюд выдавались на обед. Только внимание и заботу никто не отменял.

Кроме того, никто не предугадает, какое количество и насколько тяжелых раненых поступит в тот или иной день. Может возникнуть непредвиденная потребность в постельном белье и других аксессуарах. Кому-то требуется срочное хирургическое вмешательство, а после операции не каждому подойдет госпитальная одежда. В конце концов, может просто захочется выпить сок, съесть печенье, конфету или яблоко.

Кстати, о яблоках: привезли достаточное количество фруктов. Их собрали и отдали жители пригородных населенных пунктов. Загружая яблоки и груши, почти всегда с улыбкой приговаривали: «Пусть мальчишки поправляются».

Наконец все упаковали, уложили в микроавтобус, и в путь. В госпиталь приехали к установленному времени. На КПП проверка нашей заявки для въезда, досмотр автомобилей, и вот мы на территории. Дежурный офицер осмотрел привезенное, ничего запрещенного не обнаружил и разрешил разнести по отделениям. Заодно помог и подсказал, куда и что лучше поднять. Восемь пар мужских и женских рук с задачей справились довольно быстро. Несли не только по этажам лечебных корпусов, но и попутно угощали всех, кто попадался навстречу. Очень трогательной была благодарность и медицинского персонала, и раненых.

Особенно трудно было общаться с последними. У бойцов серьезная физическая и моральная травма. Не каждый захочет рассказать о себе и вспоминать обстоятельства, при которых получил ранение и оказался в госпитале. С теми, кому в район проведения спецоперации приходилось доставлять «гуманитарку», гораздо легче. Они здоровы, полны энергии и решимости идти дальше. Да, рассказывали о существующих трудностях, но в словах звучал боевой настрой и уверенность в победе. А здесь для некоторых жизнь разделилась на «до и после», в зависимости от полученного ранения.

Все те, с кем удалось поговорить, в первую очередь вспоминали добрым словом товарищей, которые смогли оказать первую помощь и, несмотря ни на что, «вытащить». Кого после «прилета» снаряда, кого из подбитой бронетехники, кого из атакованного беспилотником автомобиля, кого после подрыва на мине. Серьезность полученных ранений осознавали не все одинаково: кто-то уже «на передке», а большинство только здесь, находясь на госпитальных койках. Говорили о медиках, которые в полевых условиях, но уже профессионально, делали всё, чтобы спасти и помочь.

Понравилось, что ноток отчаяния и безысходности в словах бойцов не прозвучало. Были настроены и дальше продолжать жить, а кто-то хотел вновь вернуться на передовую: поквитаться за свое ранение или за погибших друзей.

Наконец, участники группы волонтеров посчитали свою миссию выполненной. Перед отъездом обменялись контактными телефонами с некоторыми врачами. Хотелось быть постоянно на связи, иметь возможность быстро оказать посильную помощь. Расстояние в 70 с небольшим километров и время в пути (чуть более часа) позволяют это сделать.

Евгений БУТЫЛИН

Фото группы «Добро в нас»