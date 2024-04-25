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Волейболистки Таганрога завоевали серебро на областном первенстве

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Воспитанницы таганрогской споршколы № 3 стали серебряными призерами первенства Ростовской области по пляжному волейболу среди команд девушек 2008-2009 годов рождения.

Новости Таганрога

В соревнованиях, которые проходили на Гребном Канале Ростова принимали участие 31 пара, 62 волейболистки из донской столицы, городов Батайска, Таганрога, Новочеркасска, Новошахтинска.

Таганроженки Маргарита Смирнова и Анна Капацина завоевали «серебро» и путевку на первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которое в июне состоится в Анапе.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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новости пляжный волейбол спорт Таганрог
Таганрогская правда
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