Волейболистки Таганрога завоевали серебро на областном первенстве

Воспитанницы таганрогской споршколы № 3 стали серебряными призерами первенства Ростовской области по пляжному волейболу среди команд девушек 2008-2009 годов рождения.

В соревнованиях, которые проходили на Гребном Канале Ростова принимали участие 31 пара, 62 волейболистки из донской столицы, городов Батайска, Таганрога, Новочеркасска, Новошахтинска.

Таганроженки Маргарита Смирнова и Анна Капацина завоевали «серебро» и путевку на первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которое в июне состоится в Анапе.

Фото ВК «Таганрог спортивный»