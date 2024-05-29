Волейболистки Таганрога стали победителями и призерами турнира в Краснодаре

Спортсменки из Таганрога приняли участие в традиционном ежегодном турнире по волейболу в Краснодаре на «Кубок главы муниципального образования город Краснодар». Соревнования проходили среди девушек трех возрастных групп.

В возрастной категории 2012-2013 годов рождения участвовали 10 команд. «Золото» завоевала команда станицы Северская Краснодарского края, «серебро» — у Таганрога, «бронза» — у Воронежа.

В категории 2010-2011 годов рождения состязались 16 команд. Первое место — Ростовская область, второе — Москва, третье — Казань.

В категории спортсменок 2008-2009 годов рождения было представлено 10 команд. Первое место – «Красные крылья» (Таганрог), Iвторое – «Академия волейбола» (Краснодар), третье – станица Северская (Краснодарский край).

Таким образом, команды Ростовской области (главным образом – таганроженки) стали обладателями Кубка в двух возрастных категориях и серебряными призерами в третьей.

Фото предоставлено Городским спорткомитетом