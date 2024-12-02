Военнослужащим по контракту из Таганрога единовременно выплатят 2 млн рублей

Напомним, в Ростовской области до 1,6 млн рублей повышена региональная выплата военнослужащим по контракту.

Соответствующее постановление 15 ноября 2024 года подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Таким образом, общая сумма единовременной выплаты контрактникам из Таганрога с учетом федеральной увеличится с 1,7 до 2 млн рублей. Единовременная региональная выплата увеличена с 1,3 до 1,6 млн рублей.

Получить выплату смогут граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с Минобороны РФ в пунктах отбора на территории Ростовской области в период до 31 декабря 2024 года.

Отметим, что на Дону реализуется целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и их семей, в том числе компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, газификацию. Участники СВО освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Ветеранам оказывается содействие в поиске работы. Дети участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото Минобороны РФ