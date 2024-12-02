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Военнослужащим по контракту из Таганрога единовременно выплатят 2 млн рублей

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Напомним, в Ростовской области до 1,6 млн рублей повышена региональная выплата военнослужащим по контракту.

#СВО

Соответствующее постановление 15 ноября 2024 года подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Таким образом, общая сумма единовременной выплаты контрактникам из Таганрога с учетом федеральной увеличится с 1,7 до 2 млн рублей. Единовременная региональная выплата увеличена с 1,3 до 1,6 млн рублей.

Получить выплату смогут граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с Минобороны РФ в пунктах отбора на территории Ростовской области в период до 31 декабря 2024 года.

Отметим, что на Дону реализуется целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и их семей, в том числе компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, газификацию. Участники СВО освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Ветеранам оказывается содействие в поиске работы. Дети участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о службе по контракту вам ответят по короткому номеру 117.

Фото Минобороны РФ

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Таганрогская правда
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