Военнослужащие по контракту получат единовременную выплату в 1,7 млн рублей

Напоминаем, что в Ростовской области до 1,3 млн рублей увеличена единовременная региональная выплата военнослужащим по контракту.

Выплата предусмотрена для граждан РФ и иностранцев, которые до 30 ноября 2024 года добровольно заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в Ростовской области. Срок контракта — год и более, служить предстоит в резервных формированиях.

Общая сумма единовременной выплаты для военнослужащих по контракту в регионе составит 1,7 млн рублей: 1,3 млн рублей — региональная выплата и 400 тысяч рублей — федеральная. Для получения выплаты в 1,3 млн рублей необходимо заключить контракт в пунктах отбора, расположенных на территории Ростовской области.

Напомним, на Дону реализуется целый комплекс мер поддержки участников спецоперации и их семей, в том числе компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, газификацию. Участники СВО освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Ветеранам оказывается содействие в поиске работы. Дети участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Иллюстрации: Минобороны РФ