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Военно-социальный центр сегодня открылся в Ростовской области

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Действующие военнослужащие теперь могут обратиться в ростовский филиал фонда «Защитники Отечества» и решить вопросы, которые находятся в компетенции Министерства обороны России. Обращения принимают специалисты военно-социального центра, представительство которого открылось в филиале сегодня.

Новости Ростовской области

«Считаю, что это решение правильное и своевременное. Я уверена, что с появлением сотрудников ВСЦ, больше наших ребят смогут получить необходимую помощь и поддержку. Важно, что участники спецоперации и их родные смогут решить вопросы, касающиеся социальных выплат, денежного довольствия, компенсаций, медицинского, жилищного и страхового обеспечения в формате одного окна. Взаимодействие фонда «Защитники Отечества» и Министерства обороны России будет направлено на формирование более эффективной поддержки наших героев», – рассказала руководитель филиала фонда Татьяна Карасева.

Все принятые заявления по вопросам СВО от военнослужащих и участников их семей из ростовского представительства напрямую поступят в Военно-социальный центр Министерства обороны России. После обработки обращений в информационной системе центра заявитель получит необходимую информацию или документы, подтверждающие участие в специальной военной операции.

«Мне помогали и в фонде, несмотря на то что я действующий боец. Я получал консультации по многим вопросам, меня отправили на спортивные соревнования, сын с дочерью поедет на «Елку Победы» в Москву. Но, думаю, с открытием центра, нам станет еще проще получить помощь в решении самых разных вопросов», — поделился своими впечатлениями ветеран СВО Артём Соловьев – первый посетитель представительства ВСЦ.

На открытие ВСЦ пришли заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков, председатель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Светлана Глушкова, министр труда и социального развития области Ирина Шувалова и, конечно, ветераны СВО. 

Представительство ВСЦ работает на площадке филиала, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 161, телефон: 8 (863) 285-05-02. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

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военно-социальный центр новости Ростовская область
Таганрогская правда
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