Военная служба по контракту: ответы на самые частые вопросы

Госуслуги подготовили памятку с ответами на самые частые вопросы, касающиеся военной службы по контракту.

Как заключается контракт?

Контракт о прохождении военной службы заключается с начальником пункта отбора или командиром части по прибытии — письменно, по типовой форме. В контракте закрепляются: добровольность поступления на военную службу, срок службы, другие условия. Контракт заключается на 1 год, 3 года или 5 лет.

Кто принимает решение о приёме на военную службу по контракту и направлении в воинскую часть?

Решение по заключению контракта на военную службу принимается членами совместных комиссий пунктов отбора и военных комиссариатов. Подходит ли кандидат для военной службы по контракту, определят после медосмотра. Его проведут в военном комиссариате.

Может ли женщина поступить на военную службу по контракту?

Женщин на военную службу принимают на общих основаниях.

Можно ли заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту?

Граждане, не пребывающие в запасе и получившие высшее или среднее профессиональное образование, могут заменить один год военной службы по призыву на два года военной службы по контракту.

В чём разница между контрактниками и добровольцами?

Контрактники являются военнослужащими. В контракте о прохождении военной службы указывается срок, в течение которого гражданин обязуется проходить военную службу, условия контракта и права военнослужащего. Участники добровольческих формирований не являются военнослужащими.

Как зачисляют выплаты контрактникам?

Ежемесячное денежное содержание зачисляется на любой банковский счёт контрактника, к которому привязана карта «Мир». Реквизиты счёта нужно указать в пункте отбора на военную службу по контракту. Если карты «Мир» нет, контрактнику будет открыт соответствующий счёт в банке. На этот же счёт зачисляются выплаты от регионов. Все выплаты начисляются автоматически.

Какие банковские льготы получают участники СВО?

Для военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, действуют специальные программы кредитных каникул и реструктуризации. По банковским договорам не начисляются неустойки, штрафы и пени, не предъявляются требования о досрочном исполнении обязательств. По ипотечному жилью приостанавливаются взыскание просроченной задолженности и обращение взыскания на ипотечное жильё, участников СВО и членов их семей не могут выселить из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.

Как служба по контракту в зоне СВО учитывается в страховом стаже?

Период участия граждан в СВО засчитывается в страховом стаже в двойном размере — день за два.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Источник: contract.gosuslugi.ru, фото из архива Минобороны РФ