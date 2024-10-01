Военная служба: где можно заключить контракт с Минобороны РФ

В Ростовской области и в Таганроге продолжается набор желающих поступить на военную службу по контракту. По данным Минобороны РФ, за последнее время число военнослужащих-контрактников растет.

Заключившие контракт с Минобороны РФ на год и более в Ростовской области с 1 августа 2024 года получают по 1,6 млн рублей. Из регионального бюджета им единовременно выплачивается 1,2 млн рублей, из федерального — 400 тысяч рублей.

Для семей военнослужащих в Ростовской области существует почти 40 мер поддержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы, выделяются бесплатные земельные участки.

Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Семьям участников специальной военной операции предоставляются компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для заключения контракта на военную службу с Минобороны РФ необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Фото donland.ru (из архива)