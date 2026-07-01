Военная прокуратура Южного военного округа проводит отбор на военную службу

В военной прокуратуре Южного военного округа отбираются кандидаты для прохождения военной службы на прокурорских должностях в органах военной прокуратуры из числа офицеров (в том числе пребывающих в запасе).

Рассмотрению подлежат лица в возрасте до 35 лет с высшим юридическим образованием (с присвоением квалификации «специалист», либо квалификации «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «юриспруденция») по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, и соответствующие требованиям, установленным статьей 40, пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Кандидат по результатам медицинского освидетельствования должен быть признан годным к военной службе (либо годным к военной службе с незначительными ограничениями).

Не допускается к принятию на службу в органы прокуратуры кандидаты:

— имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

— признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;

— имеющие ранее или сейчас судимость;

— отказывающиеся от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, связано с использованием таких сведений;

— имеющие статус иностранного агента.

Также предусмотрены иные основания для отказа в приеме на военную службу, определенные федеральным законодательством.

По вопросам отбора обращаться ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 72А. Телефон: 8(863) 269-57-04.

Военная прокуратура Южного военного округа

Иллюстрация: gvp.gov.ru