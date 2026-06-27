Военком Таганрога рассказал о весеннем призыве, поступлении в военные вузы, службе по контракту и предупредил о мошеннических схемах

Среди направлений работы военного комиссариата – и призыв на военную службу, и заключение контрактов, и отбор для поступления в военные училища, и выполнение целого ряда других мероприятий. О том, как поставленные задачи решает городской орган военного управления, рассказал военком Таганрога Андрей ПЕРШИН.

С полковником Першиным беседую не впервые. По итогам таких встреч читатели узнают о службе по призыву и по контракту, о льготах, которыми пользуются военнослужащие и их семьи. А еще о том, как не попасться на удочку мошенников, наживающихся на горе людей, которых коснулась спецоперация.

Сейчас проходит весенний призыв на военную службу. Установленное городу задание призвать более 280 человек выполняется. Благодаря введению единого цифрового реестра воинского учета нет ни уклонистов, ни отказников. В соответствии с планом комплектования около 80 процентов призывников остается служить в Южном военном округе – они проходят подготовку в учебных подразделениях и распределяются в воинские части. Остальные направляются в учебные подразделения других военных округов. Там, например, получают специальности механиков-водителей БМП и БТР, которых не готовят у нас. Но по окончании обучения, как правило, возвращаются в Южный ВО. Призвано более 30 человек, прошедших подготовку в Таганрогской ОТШ ДОСААФ и получивших удостоверения водителей категории «С».

Есть и новшества. Андрей Владимирович лично беседует с призывниками, получившими среднее профессиональное образование. Предлагает заменить службу по призыву на поступление в любое высшее военное учебное заведение МО России. Их количество увеличилось с 39 до 47, расширилась номенклатура специальностей обучения. Почти в каждом созданы факультеты по обучению командиров подразделений БПЛА. Порядка 20 призывников такое согласие дали. Это хороший показатель.

Продолжается аналогичная работа с выпускниками школ. Обучение в военном вузе — по существу, бесплатная возможность получить высшее гражданское образование. При этом еще выплачивается денежное содержание. В целом по Таганрогу наблюдается положительная динамика по набору в военные училища.

Также возможна замена срока службы по призыву на службу по контракту в подразделениях беспилотных систем. Желающие пишут заявление, в зависимости от выбранного типа БПЛА проходят обучение от двух с половиной до пяти месяцев и распределяются только в беспилотные подразделения. В штурмовые, инженерные, артиллерийские или танковые их назначать не имеют права.

Приобретя специальность, они подписывают контракт, получают положенные при этом выплаты и дослуживают оставшийся до года срок. На них распространяются положенные социальные гарантии и льготы. Как правило, большинство контракты продлевают. Молодые люди обладают большим набором качеств, требующихся для управления БПЛА.

Следующее направление работы – набор на военную службу по контракту. Проводится она в режиме 24/7, возраст желающих — до 64 лет. Одна из предоставляемых льгот – списание суммы в 10 миллионов рублей имеющегося кредита. Дети контрактников имеют право на поступление в высшее учебное заведение на бюджетной основе, ряд социальных гарантий.

Проводится работа по набору граждан, находящихся в запасе, в мобильные огневые группы (МОГи). Сейчас в Таганроге действуют две такие группы. Цель создания – защита значимых объектов города от воздушных атак беспилотников врага. Желающие в возрасте до 53 лет пишут в военкомате заявление, заключают контракт и участвуют в Новочеркасске в двухнедельных сборах. Проходят обучение, получают форму, оружие. На предприятии, где предстоит нести службу, обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием. Им выплачивается денежное содержание как военнослужащим-контрактникам и полностью компенсируется заработная плата по месту работы.

В течение двух месяцев люди непрерывно находятся на боевом дежурстве. При желании контракт можно продлять до шести месяцев каждый год. Уходя из МОГа, продолжают получать денежное содержание как находящиеся в резерве в сумме от трех до девяти тысяч рублей — в зависимости от звания и должности. Министерство обороны за каждый беспилотник, сбитый из штатного оружия, выплачивает от 50 до 100 тысяч рублей.

Рассказал военный комиссар и о новых схемах мошенничества. Некоторые таганрожцы «ведутся» на мобильные звонки от якобы представителей воинских частей, которые предлагают за деньги узнать о судьбе родственников, находящихся на СВО. Горожане, поверившие мошенникам, перечисляют им деньги, сообщают свои паспортные и другие персональные данные. А потом становятся обладателями солидных кредитов. О судьбах родственников, конечно, никаких сведений не получают.

Гражданам, оплакивающим погибших, продолжают звонить: якобы похоронен не родственник, говорят о фиктивных награждениях орденами и медалями, о назначенных выплатах. Сообщают, что человек жив, но ранен, что на его эвакуацию в госпиталь требуется определенная сумма. Когда происходит перечисление денег, обманутым россиянам приходит СМС: «Слава Украине».

В заключение встречи Андрей Першин еще раз напомнил таганрожцам: по всем вопросам, возникающим в связи с нахождением военнослужащих на СВО, необходимо обращаться только в военкомат и никуда больше.

Евгений БУТЫЛИН

Фото Валерия Григорова