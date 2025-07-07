Водоснабжение нескольких районов Таганрога сегодня до конца рабочего дня будет ограничено

Аварийные работы ведутся по трем адресам.

Сегодня в Таганроге ведутся аварийные работы на городском водоводе по адресам: ул. Октябрьская 27,5 переулок 41а, пер. Гоголевский 4а. Об этом сообщает «Водоканал» и предупреждает жителей, что водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в районе, ограниченном ул. Свободы, ул. Водопроводная, ул. Инструментальная, Кислородная пл., Центральная часть города.

Аварийные бригады планируют работать с 10.00 до 17.00, после чего водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

Фото из архива.