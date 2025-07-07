Главная » #ЖКХ

Водоснабжение нескольких районов Таганрога сегодня до конца рабочего дня будет ограничено

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Аварийные работы ведутся по трем адресам.

#ЖКХ

Сегодня в Таганроге ведутся аварийные работы на городском водоводе по адресам: ул. Октябрьская 27,5 переулок 41а, пер. Гоголевский 4а. Об этом сообщает «Водоканал» и предупреждает жителей, что водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в районе, ограниченном ул. Свободы, ул. Водопроводная, ул. Инструментальная, Кислородная пл., Центральная часть города.

Аварийные бригады планируют работать с 10.00 до 17.00, после чего водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

Фото из архива.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал ЖКХ нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru