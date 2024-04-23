Таганрогский «Водоканал» досрочно завершил аварийные работы на Донском техническом водоводе. Бригады работали на объекте в круглосуточном режиме.

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, сейчас происходит наполнение трубопровода водой.

Однако, с учетом значительной протяженности водовода, а это более 40 км, постепенное восстановление водоснабжения города ожидается до конца сегодняшних суток, — уточнил он.

Напомним, авария произошла на Донском техническом водоводе Д-1420 мм и на территории очистных сооружений. О ней сообщили еще 18 апреля. Холодное водоснабжение города должно было осуществляться пониженным давлением до 24.00 24 апреля. Но рабочие устранили аварию досрочно.

Фото t.me/Fateev