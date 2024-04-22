Сегодня, 22 апреля, «Водоканал» Таганрога приступил к устранению аварии на Донском техническом водоводе.

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, сейчас происходит сброс воды из трубопровода, а рабочие приступили к земляным работам.

Напомним, авария произошла на Донском техническом водоводе Д-1420 мм и на территории очистных сооружений. О ней сообщили еще 18 апреля. Холодное водоснабжение города будет осуществляться пониженным давлением с 08.00 22 апреля до 24.00 24 апреля. Подать заявку на подвоз воды можно в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» по телефону: +7 863 431-94-38.

Фото t.me/Fateev