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«Водоканал» Таганрога приступил к устранению аварии

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Сегодня, 22 апреля, «Водоканал» Таганрога приступил к устранению аварии на Донском техническом водоводе.

#ЖКХ

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, сейчас происходит сброс воды из трубопровода, а рабочие приступили к земляным работам.

Напомним, авария произошла на Донском техническом водоводе Д-1420 мм и на территории очистных сооружений. О ней сообщили еще 18 апреля. Холодное водоснабжение города будет осуществляться пониженным давлением с 08.00 22 апреля до 24.00 24 апреля. Подать заявку на подвоз воды можно в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» по телефону: +7 863 431-94-38.

Фото t.me/Fateev

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авария Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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