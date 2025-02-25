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«Водоканал» объяснил странный запах воды в кранах жителей Таганрога

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В последние дни жители нескольких микрорайонов Таганрога жалуются на качество водопроводной воды.

#ЖКХ

Комментарии и сообщения о странном запахе, появившемся у воды из кранов, поступают и в редакцию «Таганрогской правды». Люди пишут и рассказывают, что вода пахнет болотом, рыбой, водорослями, химикатами, иногда имеет ржавый цвет или ярко выраженную соленость. За разъяснениями мы обратились в МУП «Управление «Водоканал» Таганрога.

Вот что говорится в официальном комментарии поставщика ресурса:

«В связи с сезонными изменениями качества воды в водоисточниках (температура, скорость течения, паводковые явления) создаются предпосылки для появления запаха в чистой воде, подаваемой абонентам. Возможное появление запаха обусловлено природными процессами, он не опасен для здоровья человека. МУП «Управление «Водоканал» производит полный комплекс очистки и обеззараживания воды на городских очистных сооружениях».

Отмечается, что за качеством воды осуществляется усиленный круглосуточный лабораторный контроль. Вода на выходе из очистных сооружений соответствует требуемым нормам САнПиН 1.2.3685-21.

Что касается ржавого оттенка, то он, как поясняет «Водоканал», «носит временный характер и появляется после аварийных ситуаций и проведения планово-ремонтных работ».

Изображение от Freepik.

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вода Водоканал ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
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