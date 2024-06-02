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Водителям предстоит обновить содержимое автомобильной аптечки

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В сентябре российским водителям предстоит обновить свои автомобильные аптечки. Теперь в них в числе прочего должны быть хирургические ножницы и спасательное одеяло.

#В стране

С 1 сентября нынешнего года изменятся требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ Минздрава России опубликован на официальном портале правовой информации. Документ включает полный перечень медицинских изделий для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Новый состав автомобильной аптечки включает многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров, загубник для сердечно-легочной реанимации, многоразовые и одноразовые нелатексные эластичные бинты, кровоостанавливающий жгут, различные лейкопластыри, ножницы для перевязочного материала и хирургические, одноразования маска для сердечно-легочной реанимации, медицинские маски и перчатки. Также в аптечке должен быть маркер черного или синего цвета, блокнот и инструкция по оказанию первой помощи.

В документе говорится, что аптечки произведенные до дня вступления в силу нового приказа могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.   

Фото Image by freepik

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Таганрогская правда
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