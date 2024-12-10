Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на М-4 «Дон»

10-11 декабря в Ростовской области прогнозируются мокрый снег, ледяной дождь, туман, усиление ветра до 15-18 метров в секунду. «Автодор» предупреждает водителей об ухудшении видимости на федеральной трассе М-4 «Дон».

Сложные погодные условия могут стать причинами ДТП, заторов на трассе. Водителям рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде, проверить состояние автомобиля, аккумулятор и систему отопления. Убедиться, что шины имеют необходимый протектор, а тормоза работают исправно.

«Помните, что тормозной путь на льду и снегу значительно увеличивается. Держите безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей. Будьте особенно внимательными при маневрировании и выполнении поворотов. В условиях тумана снижайте скорость, увеличьте дистанцию, используйте фары, избегайте резких маневров», — такие рекомендации дает Госавтоинспекция Ростовской области.

Пешеходам тоже стоит быть более внимательными. При переходе через проезжую часть трассы необходимо снять капюшон, убедиться, что водитель заметил вас и успевает остановиться, чтобы уступить дорогу.

Фото ВК группы Таганрогское ДПС (из архива)