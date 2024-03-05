Водитель умер: в Таганроге легковушка врезалась в дерево

Вчера вечером, 4 марта, в Таганроге произошла авария на улице Октябрьской, где отечественная легковушка врезалась в дерево.

Как сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось в районе дома № 18 в восьмом часу вечера. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» потерял сознание, после чего машина врезалась в растущее по правой стороне дороги дерево.

В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Прибывшая скорая помощь констатировала, что предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб, — пишет источник.

Фото Анатолия Ивашова