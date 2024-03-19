Во Дворце Алфераки таганрожцы услышат «Грани классической гитары»

В двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога состоится историко-музыкальный вечер «Грани классической гитары. Дуэты, трио, квартет».

Анна и Михаил Лихачевы – молодые представители уникальной ростовской музыкальной семьи, известные как в России, так и за рубежом.

Анна – концертирующая гитаристка, четырежды стипендиат Фонда М. Ростроповича (единственная гитаристка России), победитель и призер 40 европейских и азиатских конкурсов. Михаил – лауреат уже 30 молодежных гитарных конкурсов, обладатель Гранта Президента РФ.

В исполнении музыкантов прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов в различных стилях и жанрах – романтическая музыка Массне, импрессионизм Дебюсси, джаз Элингтона и др. Гитара будет представлена в составе гитарных и смешанных ансамблей (дуэте, трио, квартете). Автор и аранжировщик многих исполняемых композиций – лауреат международных конкурсов Юрий Лихачев. Ведущая вечера и концертмейстер – Лариса Лихачева.

Концерт состоится 29 марта в 18.00 в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41). Справки по телефону: 8(8634)38-34-96.

Фото Сергея Плишенко