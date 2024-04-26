Во Дворце Алфераки Таганрога выступит потомок Чайковских

30 апреля в двусветном зале Историко-краеведческого музея (Дворца Н.Д. Алфераки) состоится лекция-концерт «П.И. Чайковский. Семья, воспитание, образование». О своем гениальном родственнике расскажет исследователь, публицист, издатель, просветитель, потомок семей фон Мекк, Чайковских и Давыдовых Денис Андреевич фон Мекк.

Денис Андреевич занимается родословной, исследовательской, исторической работой в архивах, музеях, библиотеках России и зарубежья. Он член Русского музыкального общества, Историко-родословного общества в Москве, Российского географического общества, международной ассоциации Чайковского в Германии, Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров и других объединений исторической, культурной и патриотической направленности. А также коллекционер, в том числе в области жизни и творчества П.И. Чайковского; имеет опыт организации выставок в государственных музеях разных городов, выступлений на радио, телевидении, конференциях, чтениях, форумах. Участвовал в съемках фильма о Чайковском и фон Мекк.

Таганрожцев ждет повествование о детстве, семье, где вырос выдающийся русский композитор Петр Ильич Чайковский. О его корнях, любви к Родине, к семье, к Богу расскажет и покажет редкие фотографии Денис Андреевич фон Мекк, потомок семьи Чайковских.

В лекции-концерте прозвучат вокальные и фортепианные произведения П.И. Чайковского. В мероприятии примут участие гости из Новочеркасска — лауреаты международных конкурсов Игорь Тавровский (баритон) и Елена Николаева (рояль).

Фото на главной из архива «Таганрогской правды»