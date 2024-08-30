Во Дворце Алфераки Таганрога прошел концерт Марии Гореловой

В конце лета во Дворце Алфераки состоялся концерт нашей землячки, а ныне москвички, приглашенной солистки Большого театра Марии Гореловой и ее коллег, прежде всего – родных.

В Год семьи о концерте и его участниках рассказала родная бабушка Марии Гореловой, известный таганрогский ученый и профессор Галина Викторовна Горелова.

Мария Горелова — выпускница Московской Государственной Консерватории (МГК) им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Большого театра России, заместитель художественного руководителя Центра оперного пения Г. Вишневской. Участница проектов «Пространство свободного искусства».

Начала Мария свои музыкальные занятия в родном Таганроге. Её первый учитель музыки – бабушка Екатерина Митрофановна Богданова, фортепиано всегда было в доме. Потом – Н.Д. Волкова, И.Н. Третьякова, школа им. П.И. Чайковского. В возрасте 10 лет — переезд в Москву для продолжения музыкального образования. Законченное с отличием музыкальное училище им. Мерзлякова по классу фортепиано, два года – в Российской Академии Музыки (РАМ) им. Гнесиных, классы фортепиано, композиции, пения. К этому времени окончательно сложилось желание петь. Поступление в МГК им. П.И. Чайковского, класс Бэлы Руденко. Окончила с отличием. Выпускной спектакль — опера «Евгений Онегин», роль Татьяны.

Обучение в «Мерзляковке», МГУК, РАМ – появление друзей, с которыми радостное общение продолжается до сих пор. И в совместном творчестве, и в обычной жизни. Одна из них — Антонина Кадобнова – выпускница МГК им. П.И. Чайковского (пианист, органист, композитор), лауреат международных конкурсов, общественный деятель, арт-директор творческих проектов «Династия Лисициан-Долуханова». Основатель и руководитель творческого центра поддержки молодежи «Пространство свободного искусства». Мария и Антонина – подруги и в жизни, и в сотворчестве с детских лет.

Супруг Марии Георгий Мигунов — выпускник Российской Академия Музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов, концертмейстер кафедры сольного пения МГК им. П.И. Чайковского и ЦОП Г. Вишневской, участник проектов «Пространство свободного искусства».

Сын Марии и Георгия Федор Мигунов – ученик московской музыкальной школы им. А.П. Балакирева, лауреат юношеских международных конкурсов.

Ведущая концерт Антонина Кадобнова подчеркнула, что он проходит в Год семьи, и семья Гореловой – Мигуновой рада дарить свое творчество всем друзьям музыки в любимом городе.

Программа концерта была очень насыщенной, содержала 18 номеров. Исполнялись фортепианные и вокальные произведения Баха, Вивальди, Глинки, Дунаевского, Кёрлигна, Пучини, Пьяцоллы, Рахманинова, Шуберта, Хачатуряна. При этом все участники не только солировали, но и совместно исполняли ряд произведений.

Концертная программа началась впервые прозвучавшим в исполнении Антониной Кадобновой её переложением произведения Лето (Гроза) из «Времен года» Вивальди. Звездой концерта стал девятилетний Фёдор Мигунов, блестяще исполнивший «Маленькую венгерскую рапсодию» Кёрлинга. На бис все участники концерта и еще одна представительница семьи Гореловых, 10-летняя София, исполнили песню «Крылатые качели» Евгения Крылатова.

Фото предоставлены Галиной Викторовной Гореловой