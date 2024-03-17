Во Дворце Алфераки Таганрога пройдет «Вечер камерной музыки»

В Таганроге в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет «Вечер камерной музыки». Меломаны услышат сонаты для виолончели и фортепиано Сергея Рахманинова и Эдварда Грига.

Произведения великих композиторов объединяет насыщенность фактуры в партиях обоих инструментов, оркестровая колористичность и мощь, а некоторые черты роднят эти сонаты с жанром концерта. В них наиболее ярко раскрываются художественные и технические возможности фортепиано и виолончели.

Солисты – камерный дуэт Анжелика Шатрова (фортепиано) и Всеволод Шатров (виолончель). На счету музыкантов – победы в международных конкурсах, работа и выступления в Китае (Нанкин), Москве, Ростове-на-Дону, Черкесске.

Вечер состоится 24 марта в 16.00 в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41). Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко