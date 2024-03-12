В Таганроге в двусветном зале Историко-краеведческого музея (Дворца Алфераки) состоится историко-музыкальный вечер «Два века русской музыки».

В программе концерта прозвучат произведения русских композиторов с начала XIX столетия, то есть со времени зарождения русской профессиональной классической музыки, и до конца ХХ века.

Марш и танец феи Драже из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Итальянская полька» Сергея Рахманинова, «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна, музыка Георгия Свиридова к повести Александра Пушкина «Метель» – меломаны услышат эти и многие другие известные и любимые многими произведения русских композиторов.

Лауреаты международных конкурсов Евгения Бурякова (аккордеон) и Алексей Буряков (балалайка) помогут слушателям отправиться в музыкальное путешествие по времени, ощутить смену стилей, жанров, эпох в творчестве отечественных музыкантов.

Историко-музыкальный вечер состоится 23 марта в 16.00 во Дворце Алфераки на ул. Фрунзе, 41. Справки по телефону: 8(8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко