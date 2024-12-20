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Во Дворце Алфераки Таганрога чествовали волонтеров

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Предновогодняя встреча с волонтерами Таганрога состоялась 19 декабря во Дворце Алфераки.

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В зале собрались неравнодушные, ответственные и целеустремленные люди. По зову сердца и велению души они ежедневно приходят на помощь тем, кто нуждается в поддержке и защите, отмечается в сообщении городской Думы Таганрога.

На счету таганрогских волонтеров множество добрых дел: сбор и отправка гуманитарных грузов военнослужащим в зону СВО и жителям присоединенных территорий, помощь пожилым гражданам, организация мероприятий для детей, работа с инвалидами.

Вручая благодарственные письма городской Думы присутствующим, заместитель председателя гордумы Валерий Селиванов отметил, что добровольческое движение, объединяющее людей, неравнодушных к чужим  проблемам, — это признак зрелости нашего общества, а участие каждого отдельного человека в этой работе — маленькая ежедневная победа над равнодушием.

«Волонтёры — удивительные люди, с большим сердцем, они вдохновляют своим энтузиазмом, добротой и готовностью помочь. В новом году желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и не уставать творить добро», — обратился Валерий Селиванов к участникам встречи.

Фото городской Думы Таганрога

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Таганрогская правда
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