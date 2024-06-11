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Во Дворце Алфераки Таганрога будут звучать «Времена года»

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В предстоящую субботу, 16 июня, в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «Времена года».

Культура

«Времена года» Антонио Вивальди посвящены смене сезонов – весна, лето, осень, зима – и принадлежат к числу самых популярных произведений всех времён. «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы отражают разные периоды жизни жителя окраины столицы Аргентины.

Произведения двух легендарных композиторов исполнят лауреаты международных конкурсов, артисты Ростовского государственного музыкального театра: Хироко Нинагава (скрипка соло), Нарек Симонян и Анастасия Сычева (1 скрипка), Анна Авдеева и Диана Гедиева (2 скрипка), Кирилл Санжаров и Ирина Горькавская (скрипка альт), Ирина Нифонтова (виолончель), Алексей Сидоров (контрабас), Сергей Андреев (кларнет).

Вечер начнется в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41)в 16.00. Справки по телефону: 38-34-96.

Фото Владимира Прозоровского

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Дворец Алфераки концерт новости Таганрог
Таганрогская правда
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