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Во Дворце Алфераки Таганрога будут звучать «Весенние голоса»

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В предстоящее воскресенье, 28 апреля, в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «Весенние голоса».

Культура

Гости услышат прекрасную музыку, созданную отечественными и зарубежными композиторами XIX – XX веков. Прозвучат произведения Сергея Танеева, Георгия Свиридова, Антона Аренского, Руджеро Леонкавалло, Габриэля Форе, Хоакина Турина.

Шедевры классической музыки исполнят лауреаты международных конкурсов: доцент РГК им. С.В. Рахманинова Екатерина Добровольская (фортепиано), выпускницы РГК им. С.В. Рахманинова (класс доцента Екатерины Добровольской) Александра Команова, Елизавета Костина, Анаит Оганян, солисты Ростовской государственной филармонии и Ростовского музыкального театра Кнарик Закарьян (сопрано), Мариэтта Абрамянц (скрипка), Игорь Бабин (флейта), Ирина Нифонтова (виолончель). Ведущий – кандидат искусствоведения Всеволод Чувилкин.  

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41). Справки по тел.: 8 (8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко

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