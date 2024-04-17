Во Дворце Алфераки Таганрога будут говорить о генерале Ренненкампфе

В пятницу, 19 апреля, в двусветном зале Дворца Алфераки пройдет научно-практическая конференция «Жизнь и судьба генерала П.К. Ренненкампфа. К 110-летию начала Первой мировой войны».

Организаторы научного форума — Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музея-заповедник и Межрегиональное общественное движение в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи».

Инициатор проведения конференции и её модератор – генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога», депутат городской Думы, руководитель Таганрогского отделения Межрегионального общественного движения в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи» Елена Сирота.

Таганрогские и приезжие историки в своих докладах поведают не только о выдающемся военачальнике и патриоте России и о его драматичной судьбе, но и о той непростой эпохе, на которую пришлись последние годы его жизни.

После подведения итогов конференции состоится концерт муниципального камерного оркестра, художественный руководитель — почетный гражданин города Таганрога Александр Гуревич.

Приглашаются все интересующиеся. Вход свободный. Начало конференции — в 11.00.

Владимир Прозоровский