Главная » Культура

Во Дворце Алфераки Таганрога будет звучать музыка французских классиков

На чтение 1 мин Просмотров 60 Опубликовано

12 июля во Дворце Н.Д. Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «Франция, любовь моя!».

Культура

Меломаны услышат лучшие арии из опер, романсы, фортепианные миниатюры французских композиторов XIX – XXI веков: Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно, Лео Делиба, Жоржа Бизе, Клода Дебюсси, Габриеля Форе, Эрика Сати, Мишеля Леграна. Также гости вечера узнают много интересных фактов о жизни этих творцов.

Классика прозвучит в исполнении дуэта «Canto Bene», участники – лауреаты международных конкурсов, выпускники Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова Игорь Тавровский (баритон) и Елена Николаева (фортепиано).

Игорь Тавровский – победитель международного конкурса Галины Вишневской в Москве, стажировался в центре оперного пения Галины Вишневской, в интернациональном вокально-художественном институте в Израиле, в Нью-Йоркском оперном театре «Метрополитен Опера». Сейчас заведует музыкальной частью старейшего в Ростовской области Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской.

Елена Николаева – пианистка, композитор, член Союза композиторов РФ, директор Новочеркасской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского.

Погружение в романтическую атмосферу музыкальной Франции начнётся в 18.00 в двусветном зале Историко-краеведческого музея (Дворца Н.Д. Алфераки), ул. Фрунзе, 41. Справки по тел.: 8(8634) 38 34 96.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Дворец Алфераки концерт музыкальная встреча Таганрог Таганрогский музей-заповедник
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru