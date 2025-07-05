Во Дворце Алфераки Таганрога будет звучать музыка французских классиков

12 июля во Дворце Н.Д. Алфераки пройдет историко-музыкальный вечер «Франция, любовь моя!».

Меломаны услышат лучшие арии из опер, романсы, фортепианные миниатюры французских композиторов XIX – XXI веков: Камиля Сен-Санса, Шарля Гуно, Лео Делиба, Жоржа Бизе, Клода Дебюсси, Габриеля Форе, Эрика Сати, Мишеля Леграна. Также гости вечера узнают много интересных фактов о жизни этих творцов.

Классика прозвучит в исполнении дуэта «Canto Bene», участники – лауреаты международных конкурсов, выпускники Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова Игорь Тавровский (баритон) и Елена Николаева (фортепиано).

Игорь Тавровский – победитель международного конкурса Галины Вишневской в Москве, стажировался в центре оперного пения Галины Вишневской, в интернациональном вокально-художественном институте в Израиле, в Нью-Йоркском оперном театре «Метрополитен Опера». Сейчас заведует музыкальной частью старейшего в Ростовской области Донского театра драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской.

Елена Николаева – пианистка, композитор, член Союза композиторов РФ, директор Новочеркасской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского.

Погружение в романтическую атмосферу музыкальной Франции начнётся в 18.00 в двусветном зале Историко-краеведческого музея (Дворца Н.Д. Алфераки), ул. Фрунзе, 41. Справки по тел.: 8(8634) 38 34 96.