Власти Таганрога учтут мнение горожан при корректировке маршрута электробуса № 2-Т

Власти Таганрога рассматривают возможность изменения маршрута электробуса № 2-Т, что вызвало активное обсуждение среди горожан в социальных сетях. Глава города Светлана Камбулова дала развернутые пояснения по этому вопросу, отметив, что все комментарии жителей изучены.

«Вижу все ваши комментарии и понимаю обеспокоенность. В связи с этим считаю важным дать подробные пояснения по текущей ситуации», — отметила глава города.

Она подчеркнула, что вопрос находится в стадии проработки, специалисты анализируют пассажиропоток и логистическую целесообразность, чтобы изменения пошли на пользу большинству. При принятии решений администрация опирается на имеющийся опыт: так, корректировка маршрута электробуса № 5-7 в прошлом году позволила частично решить проблемы на маршруте № 60 и была положительно воспринята жителями.

Основная цель возможного изменения схемы движения № 2-Т — улучшить транспортную связанность удаленных районов, включая Северный жилой массив, район ПМК и ЖК «Андреевский», с улицей Ленина и заводом «Красный котельщик».

Специалистами уже предложен новый маршрут. Прямое направление будет проходить от переулка Гоголевского через улицы Петровскую, Ленина, Москатова, Дзержинского, Щаденко, Морозова, Бакинскую, 4-ю Линию, 1-й Новый переулок, улицу Маршала Жукова, Ростовское шоссе, улицу Генерала армии Маргелова до улицы Победы. Обратное направление пройдет по улице Победы, улице Генерала армии Маргелова, Ростовскому шоссе, улице Маршала Жукова, 1-му Новому переулку, 4-й Линии, Бакинской, Морозова, Турубаровых, Москатова, Ленина, Дзержинского, Фрунзе и Гоголевскому переулку. Это позволит частично продублировать автобусный маршрут №6-В, который в настоящее время не работает.

Отдельно Камбулова прокомментировала обращения родителей из ЖК «Андреевский», чьи дети учатся в школе № 22 и пользуются этим транспортом.

«Поясню: расстояние от остановки Новый вокзал до школы почти одинаковое с расстоянием от остановки Ивана Голубца (ул. Дзержинского). Таким образом, изменение маршрута не создаст дополнительных неудобств для школьников», — отметила она.

Глава города добавила, что осознает, как перемены могут сказаться на комфорте жителей, и пообещала, что все конструктивные предложения будут учтены в работе над формированием современной транспортной системы.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт

