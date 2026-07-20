Власти Таганрога отмечают стабилизацию обстановки с топливом в городе — число АЗС, где продают бензин, выросло вдвое

Казаки и волонтеры несут дежурство на заправках, где наблюдаются очереди, для поддержания порядка и помощи автомобилистам.

Заместитель главы администрации Таганрога Олег Шеховцов доложил сегодня на аппаратном совещании в администрации города о текущей ситуации на автозаправочных станциях города. По его словам, городские власти продолжают ежедневный мониторинг обстановки с поставками и продажей топлива в Таганроге, констатировав, что к концу прошлой недели ситуация стабилизировалась: количество АЗС, где продается бензин, выросло вдвое.

Согласно данным мониторинга, бензин марки АИ-92 можно было приобрести на 12 заправках, АИ-95 — на 15, а дизельное топливо — на 14 АЗС. Очереди на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний пока сохраняются, однако за прошедшую неделю они немного сократились.

По поручению главы региона Юрия Слюсаря в Таганроге к работе привлечены представители казачества и волонтеров штаба #МЫВМЕСТЕ. Они дежурят на заправках, помогают гражданам и следят за порядком. Патрулирование территорий, прилегающих к АЗС, проводится каждую пятницу, субботу и воскресенье с 08.00 до 19.00.

По результатам мониторинга от 17 июля наибольшее скопление автомобилистов зафиксировано на АЗС «Роснефть» по адресу: улица Дзержинского, 154/2. Для поддержания стабильности и безопасности на этом объекте организовано ежедневное дежурство сотрудников казачьей дружины с 08.00 до 19.00. Волонтеры муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ также работают на АЗС «Роснефть» по адресам: улица Дзержинского, 154/2 и Марцевский переулок, 5.

Глава Таганрога Светлана Камбулова выразила благодарность казакам и добровольцам за отзывчивость и помощь городу в сложившейся ситуации. Она также обратилась к жителям города с просьбой сохранять спокойствие и проявлять взаимоуважение на дорогах и АЗС, пообещав информировать обо всех изменениях.

Фото из архива