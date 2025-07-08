Власти Таганрога объяснили, почему резко подорожал проезд на маршруте № 911

Пассажиры возмущены резким подорожанием проезда в автобусе, связывающем Таганрог, садоводческие товарищества, Николаевку и Гаевку. Теперь за одну поездку им приходится платить по 67 рублей.

Жители пригородов и СНТ недоумевают, чем этот маршрут отличается от других городских, где цена тоже выросла, но остается более низкой? Почему не предусмотрены льготы? За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

Согласно реестру регулярных перевозок на территории Ростовской области, маршрут № 911 «г. Таганрог (Автовокзал) – СНТ Ягодка-1» является межмуниципальным, так как проходит по территории двух муниципалитетов — Таганрога и Неклиновского района. Обслуживает маршрут ООО «Автолайн-КО» по нерегулируемым тарифам.

По действующему законодательству, перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам, предоставлена возможность самостоятельно устанавливать тариф на межмуниципальных маршрутах на основании анализа собственных затрат. Перевозчик вправе взимать полную стоимость проезда, если тарифом не предусмотрена дифференциация по километражу. На маршруте № 911 она предусмотрена, а значит стоимость поездки зависит от того, между какими остановочными пунктами пассажиры передвигаются. Стоимость проезда размещается перевозчиком в салонах автобусов.

«Повышение тарифов на межмуниципальном маршруте связано с увеличением себестоимости пассажирских перевозок», — пояснили городские власти.

Право льготного проезда федеральным льготникам на межмуниципальных маршрутах отсутствует. В соответствии с постановлениями администрации Таганрога от 11 июня 2025 года № 1321, от 2 июля 2025 года № 1544, от 24 июня 2025 № 1428, размер платы за проезд по межмуниципальному маршруту № 911 для школьников, студентов и пенсионеров устанавливается таким же, как и в автобусах общего пользования по регулируемым тарифам — 31 руб. 50 коп.

«Таким образом, для данных категорий граждан предусмотрен льготный проезд на указанном маршруте. При возникновении дополнительных вопросов по обслуживанию маршрута пассажиры могут обращаться в диспетчерскую службу перевозчика по телефонам: +7 (863) 431-83-16, +7 (863) 431-86-16», — уточняется в комментарии.

Фото Минтранс РО