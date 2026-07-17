Власти Ростовской области и СК координируют работу по защите прав жителей региона

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель регионального следственного управления СК России Аслан Хуаде провели рабочую встречу, на которой обсудили итоги работы по защите прав граждан и ключевые направления взаимодействия с правительством. Об этом сообщил официальный портал донского правительства.

Глава областного Следкома отметил, что в текущем году общий уровень преступности в регионе снизился. Приоритетом совместной деятельности остается защита прав граждан, особенно детей-сирот, жителей аварийных и ветхих домов, участников специальной военной операции и их семей.

Благодаря взаимодействию следственного управления и регионального правительства компенсацию за квартиры в аварийных домах выплатили 168 жителям, а 123 семьи обеспечены новым жильем.

Также участники встречи обсудили поддержку участников СВО и их близких. В этих вопросах СК взаимодействует с областным правительством, фондом «Защитники Отечества» и «Народным фронтом». Уже есть результаты. К примеру, участнику СВО из Константиновска, который также относится к категории детей-сирот, помогли получить квартиру взамен пострадавшего от пожара жилья, а матери погибшего бойца из Ростова оказали помощь в получении земельного участка.

Кроме того, ведомство ведет работу по защите трудовых прав граждан. Сейчас принимаются меры для погашения задолженности по зарплате на общую сумму более 12,8 млн рублей перед 260 жителями области. На имущество работодателей наложен арест на сумму 7,5 млн рублей.

Фиктивная регистрация, незаконная миграция, нарушения со стороны работодателей — этими вопросами также занимается Следственный комитет. Ранее регион поддержал инициативу руководителя донского СК о введении ограничений на отдельные виды работы для иностранцев. Соответствующий запрет был установлен.

«Координация работы власти и правоохранительной системы даёт конкретные результаты. Работу по этим и другим направлениям региональное правительство и следственное управление продолжат в постоянном взаимодействии», — отметил Юрий Слюсарь.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru