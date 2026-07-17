Главная » #Безопасность

Власти Ростовской области и СК координируют работу по защите прав жителей региона

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель регионального следственного управления СК России Аслан Хуаде провели рабочую встречу, на которой обсудили итоги работы по защите прав граждан и ключевые направления взаимодействия с правительством. Об этом сообщил официальный портал донского правительства.

#Безопасность

Глава областного Следкома отметил, что в текущем году общий уровень преступности в регионе снизился. Приоритетом совместной деятельности остается защита прав граждан, особенно детей-сирот, жителей аварийных и ветхих домов, участников специальной военной операции и их семей.

Благодаря взаимодействию следственного управления и регионального правительства компенсацию за квартиры в аварийных домах выплатили 168 жителям, а 123 семьи обеспечены новым жильем.

Также участники встречи обсудили поддержку участников СВО и их близких. В этих вопросах СК взаимодействует с областным правительством, фондом «Защитники Отечества» и «Народным фронтом». Уже есть результаты. К примеру, участнику СВО из Константиновска, который также относится к категории детей-сирот, помогли получить квартиру взамен пострадавшего от пожара жилья, а матери погибшего бойца из Ростова оказали помощь в получении земельного участка.

Кроме того, ведомство ведет работу по защите трудовых прав граждан. Сейчас принимаются меры для погашения задолженности по зарплате на общую сумму более 12,8 млн рублей перед 260 жителями области. На имущество работодателей наложен арест на сумму 7,5 млн рублей.

Фиктивная регистрация, незаконная миграция, нарушения со стороны работодателей — этими вопросами также занимается Следственный комитет. Ранее регион поддержал инициативу руководителя донского СК о введении ограничений на отдельные виды работы для иностранцев. Соответствующий запрет был установлен.

«Координация работы власти и правоохранительной системы даёт конкретные результаты. Работу по этим и другим направлениям региональное правительство и следственное управление продолжат в постоянном взаимодействии», — отметил Юрий Слюсарь.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность новости Ростовская область следком Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru