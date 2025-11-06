Главная » Новости Таганрога

Владимир Копылов из таганрогской спортшколы №1 стал лучшим тренером чемпионов

Тренер городской спортивной школы № 1 Владимир Копылов победил на областном смотре-конкурсе среди тренеров-преподавателей в номинации «Лучший тренер чемпионов по неолимпийским видам спорта».

Благодаря его плодотворной работе в 2022 году на отделении всестилевого каратэ открыта группа этапа совершенствования спортивного мастерства, в которую зачислены шесть спортсменов, уже имеющих почетное звание «Мастер спорта». Под чутким руководством Владимира Копылова воспитанники отделения всестилевого каратэ неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств мира, России, Южного Федерального округа и Ростовской области.

«Это результат многолетнего упорного труда, глубоких знаний и искренней преданности своему делу», — отметили в городском спорткомитете.

Особая гордость тренера — Владимир Иванов. В июле 2024 года Владимир не просто добился выдающегося результата, но и вписал свое имя в историю спортшколы №1. Спортсмен стал первым воспитанником школы за 79 лет ее работы, выполнившим норматив высокого спортивного звания — «Мастер спорта России международного класса». Вскоре после этого Владимир Иванов подтвердил свой высочайший уровень, став призером чемпионата мира по всестилевому каратэ.

Владимир Копылов — не просто тренер, а настоящий наставник, щедро передающий свой бесценный опыт, знания и умения подрастающему поколению. Он пользуется огромным уважением среди коллег, проводит семинары и мастер-классы для специалистов из других регионов, многократно приглашался в качестве судьи на чемпионаты России и Всероссийские игры.

За годы плодотворной работы Владимир Копылов неоднократно награждался благодарственными письмами комитета по физической культуре и спорту, администрации Таганрога, министерства спорта Ростовской области.

«Комитет по физической культуре и спорту Таганрога от всей души поздравляет Владимира Копылова с заслуженной победой и выражает глубокую благодарность за его колоссальный вклад в развитие спорта нашего города и всей Ростовской области. Желаем новых ярких побед, талантливых воспитанников и неиссякаемой энергии!», — отмечается в сообщении.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

конкурс новости спорта победа Таганрог
