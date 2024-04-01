Таганрожцы стали участниками первых в этом году соревнований по парусному спорту в классе «виндсерфинг» и вернулись домой с победами.

Состязания проходили с 25 по 29 марта в Малой бухте Анапы. Участниками гонок стали 37 виндсерферов из разных городов России и Белоруссии, среди них 9 юных таганрожцев.

В поздний советский период этот вид спорта в нашей богатой на ветра и водоемы Ростовской области наряду с Таганрогом у себя развивали Ростов-на-Дону и Волгодонск. На сегодня наш город остался единственным. Однако таганрожцы, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 13, с честью представляют наш Донской край. С наградами вернулись шестеро их девяти спортсменов.

10-летний Иван Дубов оказался победителем в младшей возрастной категории (2012-2015 гг. р.). 12-летняя Александра Дубова вышла на второе место среди девочек до 15 лет (2010-2013 гг. р.). София Васильева тоже стала «серебряной» призеркой среди девушек до 17 лет.

А вот в старшем дивизионе (до 19 лет) таганрогские парни заняли весь пьедестал почета: Кирилл Скоробогатый завоевал «золото», Никита Петухов – «серебро», Даниил Завгородний – «бронзу».

Тренер сборной Ростовской области Владимир Дубов отметил, что регата в конце марта, в дни школьных каникул, в Анапе в этот раз прошла впервые за последние 10 весен: в предыдущие годы мартовские регаты проводились южнее. Спортсменам на этот раз повезло: было сравнительно тепло, солнечно и ветрено. А штормило лишь один день из пяти: это был день отдыха.

Винсерфинг является олимпийским видом спорта. Так что у каждого из ребят, вернувшихся теперь из Анапы, есть шанс когда-нибудь возвратиться в Таганрог с олимпийским «золотом».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ