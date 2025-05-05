Видеосюжеты о Таганрогском музее-заповеднике будут показаны на федеральном ТВ

Ближайший выйдет в эфир в среду, 7 мая.

Три видеосюжета о Таганрогском музее-заповеднике подготовлены телерадиокомпанией «Дон-ТР» в сотрудничестве с Российским фондом культуры. Они выйдут в эфир федерального телеканала.

Российский фонд культуры в рамках своей программы «Культура российской провинции» продолжает взаимодействовать с донскими учреждениями культуры в создании и продвижении культурно-просветительских проектов в Ростовской области. В год 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова РФК совместно с ГТРК «Дон-ТР» реализует культурно-просветительский проект «Донское наследие: видеосюжеты о Таганрогском музее-заповеднике», сообщает пресс-служба Таганрогского музея-заповедника.



Видеосюжеты подготовлены по трем темам: «Дворец Алфераки», «Заповедные Чеховские места» и «Таганрог и таганрожцы». Над ними работала съемочная группа под руководством Заслуженного работника культуры РФ Любови Сурковой. Трансляция будет на канале «Россия-24» с распространением в пределах Ростовской области.

Ближайший видеосюжет, посвященный Дворцу Алфераки, выйдет в эфир 7 мая 17.30.

Фото: tgliamz.ru