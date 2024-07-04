Вице-спикер Совфеда посетил Таганрог с рабочим визитом

4 июля в Таганроге с очередной рабочей поездкой побывал курирующий наш город первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

«На личном приеме с жителями Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Аксая, Новочеркасска, Неклиновского и Красносулинского районов обсудили вопросы благоустройства территорий, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства. Все поднятые жителями проблемы поставлены на контроль», — написал Андрей Яцкин в своем телеграм-канале.

Вице-спикер Совфеда РФ совместно с главой администрации Таганрога Андреем Фатеевым и представителями региональных властей осмотрели ход реализации ранее принятых решений рабочей группы по комплексному развитию города как туристического центра. Это благоустройство рощи «Дубки», строительство гостиничного комплекса на улице Портовой, нового здания ГИМС МЧС России.

«Особое внимание обращено на проблемные моменты строительства новой больницы скорой медицинской помощи, восстановления здания Таганрогского художественного музея. Также затронули реализацию вопроса трамвайной концессии в Таганроге, который детально обсудим на совещании в Москве в ближайшее время. В этот летний день еще раз убедился, что Таганрог должен и может стать туристически притягательным центром юга России», -отметил Андрей Яцкин.

Фото: телеграм-канал Андрея Яцкина