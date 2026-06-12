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Вице-спикер Госдумы Абрамченко назвала лагерь «Мир» под Таганрогом образцом инклюзивного отдыха для детей

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко посетила с рабочим визитом детский санаторно-оздоровительный комплекс «Мир» под Таганрогом. По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина она взяла на депутатский контроль ситуацию с детским оздоровительным отдыхом в регионе.

Новости Таганрога

Вместе с заместителем губернатора Ростовской области Андреем Фатеевым, министром образования области Викторией Чернышовой и представителями Роспотребнадзора Абрамченко проверила, насколько безопасно и интересно школьники проводят летние каникулы в лагере «Мир» в Неклиновском районе.

«В лагере созданы все условия для детей с особенностями здоровья. Это настоящий образец инклюзивного отдыха, который требует особых вложений и компетенций. «Мир» демонстрирует успешный пример государственно‑частного партнёрства и имеет потенциал стать круглогодичным центром реабилитации. Обсудили интересную перспективу: в межсезонье, когда лагерь не занят детьми, здесь на постоянной основе можно организовать качественную реабилитацию для взрослых — в том числе для участников СВО. Будем думать, как поддержать лагерь «Мир» и помочь реализовать его потенциал в полной мере», — отметила Виктория Абрамченко на своей странице ВК.

Комплекс «Мир» оснащен пандусами и подъемниками для маломобильных граждан. В 2025 году медицинскую реабилитацию здесь прошли 1875 взрослых и 785 детей, из них 288 — дети-инвалиды. Для школьников разработана насыщенная программа: веревочный парк, лазертаг, творческие мастерские и спортивные площадки. За лето 2026 года лагерь планирует принять около 2500 детей. Услугами лагеря пользуются не только жители Ростовской области, но и дети из ЛНР, ДНР, Москвы, Ленинградской, Брянской, Вологодской областей и Ямала.

Как отметил Андрей Фатеев, всего в регионе различными формами отдыха этим летом планируют охватить 94% школьников. Почти 18 тысяч путевок приобретено только по линии Минобразования для детей льготных категорий.

Фото со страницы ВК Виктории Абрамченко

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Таганрогская правда

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