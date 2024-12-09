Ветераны СВО и их родные приняли участие в специальном квизе

Семейный вечер за интеллектуальной игрой прошел для подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» и активистов общественной организации «Опора». Команды с энтузиазмом обсуждали вопросы, делились мнениями и знаниями. Каждый участник вложил свою душу, что создало атмосферу настоящего единства.

«Такие встречи в семейном формате с нашими организациями-партнерами проводятся уже на постоянной основе. Так, было катание на квадроциклах, посещение этно-деревни «Кумжа», кулинарный поединок ко Дню матери. И каждый раз наши подопечные с нетерпением ждут, что мы придумаем нового», — рассказала руководить филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.

Все участники получили памятные призы и подарки, но главное – отлично провели время. Организовали праздник сотрудники донского филиала фонда, ростовский центр протезирования «Без барьеров» и Ростовское отделение Всероссийского общества инвалидов «Опора».

Фото предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества» РО